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Канаду и север США накрыл аномальный холод

11:56
  • вторник
  • 28 декабря 2021

В ближайшие дни потепления ждать не стоит, предупреждают метеорологи

Мощные снегопады обрушились на северо-запад США. Сразу в нескольких штатах - транспортный коллапс. Резко похолодало. Аномальные морозы и в соседней Канаде. Температура - ниже 50 градусов. Местным жителям рекомендуют оставаться дома - выходить на улицу в таких условиях опасно.

Погода испытывает Канаду на прочность. Арктический антициклон принёс в страну температуры, аномальные даже для этих широт. Минус 55 градусов Цельсия. Из-за экстремальных морозов режим повышенной опасности действует сразу в нескольких районах. Западные и центральные провинции ещё не оправились от других природных катаклизмов. В выходные на них обрушились снежные бури, ледяной дождь и штормовой ветер.

Припаркованные машины превратились в огромные сугробы. Автомобили не могли проехать по дорогам. Резко выросло число ДТП. Власти просят жителей оставаться дома. Из-за арктического холода на улицу выходить просто опасно. Легко получить переохлаждение и обморожения с тяжелыми последствиями. В группе риска - бездомные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Канадцев даже призывают на время отказаться от прогулок с домашними питомцами. В ближайшие дни потепления ждать не стоит, предупреждают метеорологи.

Центры обогрева готовят и в США. Северо-запад страны оказался во власти минусовых температур. Для штатов Вашингтон и Орегон с их мягким морским климатом ситуация аномальная. Хоть с канадскими морозами и не сравнить, но в Сиэтле побит рекорд 70-летней давности - минус 7 градусов по Цельсию. Обычно зимой здесь не ниже ноля. Бездомные устремились во временные приюты.

"Синоптики говорят, что мы будем мёрзнуть ещё четыре или пять дней. Ожидается похолодание. То есть эта история надолго. Бездомным людям будет тяжело. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы им помочь", - пообещала волонтер Кейт Хьюз.

В городе прошли обильные снегопады. В некоторых районах выпало до 15 сантиметров осадков. Низкая видимость и обледеневшие дороги добавили проблем автолюбителям. В ближайшие дни власти советуют оставлять машины дома.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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