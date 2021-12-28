Черное море окрасилось в золотой цвет (видео)

Местные жители сравнили его с пенкой на пиве

Прибрежная зона Черного моря в районе Евпатории окрасилась в желтый цвет.

Необычное природное явление удалось запечатлеть на камеру. Местные жители сравнили необычный цвет воды с пивом и пенкой на напитке.

Тем не менее, смене цвета Черного моря есть научное объяснение: во время шторма вода подняла со дна песок, который, не успев осесть, окрасил воду в золотой.

Никаких предприятий в районе Евпатории нет и выбросов произойти не могло, подчеркнул в беседе с ТАСС глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

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