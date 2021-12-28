Камеры в Москве научат распознавать оружие и падение людей

ИИ может помочь городу

В Москве появятся камеры наблюдения, которые смогут выявлять опасные ситуации в городе. Будь-то падение человека, которому срочно нужна помощь или злоумышленник с оружием. Чем ещё искусственный интеллект может помочь городу.

Женщина с муляжом винтовки подходит к подъезду. Камера слежения сразу же распознаёт человеческую фигуру и оружие, выделяя силуэты разными цветами. На этих кадрах результат работы московской IT-компании, одного из лидеров в технологии распознавания лиц. Сейчас она разрабатывает алгоритм для искусственного интеллекта, который должен в режиме реального времени отслеживать опасные ситуации и предметы на улицах Москвы и реагировать на них.

"Самый реальный пример, к которому мы стремимся, это вот недавний случай со школой, чтобы ещё на подходе, или как минимум у входа в школу, уже все, кто нужно, знали, что подходит человек с оружием, все были оповещены, выехала полиция и так далее", - говорит руководитель отдела машинного обучения IT-компании Андрей Беляев.

Сейчас разработчики включили в программу несколько ситуаций ЧС: оружие, падение человека и бесхозные вещи. Система нацелена на то, чтобы распознавать забытые или оставленные вещи. Например, в подъезд заходит человек с коробкой и оставляет её здесь, возле лифта в холле. Искусственный интеллект моментально срабатывает и оповещает заказчика о том, что в здании находится потенциально опасный предмет.

Обкатка системы на улицах Москвы прошла успешно. На следующем этапе разработчикам предстоит устранять недочеты. Так, искусственный интеллект пока не умеет отличать настоящее оружие от игрушечного или муляжей.

"Мы покажем ему очень много разных видео, где настоящее оружие, где игрушечное оружие. И нейросеть, которая внутри ИИ, сама научится их разделять. Из-за того, что у нас увеличенный вес у настоящего оружия, человек будет немного по-другому с ним ходить, он будет немного по-другому его держать. На каких-то косвенных признаках будет базироваться различие между настоящим и игрушечным оружием", - объясняет Беляев.

На такую систему слежения спрос высокий. Внедрить её в уже существующие алгоритмы видеофиксации хотят и частные организации, и образовательные учреждения, и городские власти.

"Мы рассчитываем, что пилотный проект с внедрением системы распознавания оружия будет реализован в первой половине 2022 года в школе в Самаре. И в принципе можно говорить, что в 2023-2024 годах мы будем видеть все эти системы уже работающими в городах", - говорит директор по связям с общественностью IT-компании Александр Томас.

Также в компании не исключают, что в будущую систему видеонаблюдения войдут и другие потенциально опасные ситуации. Например, драки.

Ксения Игнатова, Вадим Тищенко и Сергей Волошин. "ТВ Центр".

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