Деды Морозы со Снегурочками, единорогами и динозаврами устроили забег в Москве

Забег прошел на территории университета Дружбы народов
В Москве на территории Университета Дружбы народов Деды Морозы устроили забег Дедов Морозов. До нового года - 3 дня, надо быть в отличной форме!
Бежали дедушки не одни, а в компании Снегурочек, единорогов и драконов... Так студенты и ректор самого дружного университета страны приняли участие во всероссийском марафоне "Здоровый - в новый год".
Обычная спортивная форма была отвергнута праздник же. А вот костюмы сказочных персонажей пришлись по душе всем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram