Деды Морозы со Снегурочками, единорогами и динозаврами устроили забег в Москве

Забег прошел на территории университета Дружбы народов

В Москве на территории Университета Дружбы народов Деды Морозы устроили забег Дедов Морозов. До нового года - 3 дня, надо быть в отличной форме!

Бежали дедушки не одни, а в компании Снегурочек, единорогов и драконов... Так студенты и ректор самого дружного университета страны приняли участие во всероссийском марафоне "Здоровый - в новый год".

Обычная спортивная форма была отвергнута праздник же. А вот костюмы сказочных персонажей пришлись по душе всем.

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