ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Деды Морозы со Снегурочками, единорогами и динозаврами устроили забег в Москве

15:23
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Забег прошел на территории университета Дружбы народов

В Москве на территории Университета Дружбы народов Деды Морозы устроили забег Дедов Морозов. До нового года - 3 дня, надо быть в отличной форме!

Бежали дедушки не одни, а в компании Снегурочек, единорогов и драконов... Так студенты и ректор самого дружного университета страны приняли участие во всероссийском марафоне "Здоровый - в новый год".

Обычная спортивная форма была отвергнута праздник же. А вот костюмы сказочных персонажей пришлись по душе всем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Новогодний забег Дедов Морозов
Новогодний забег Дедов Морозов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.