В Подмосковье конфисковали 4 тонны фальсификата красной икры

Возбуждено уголовное дело

В подмосковном Реутове полицейские ликвидировали масштабное производство красной икры. Подпольный цех располагался на территории промышленной зоны.

По предварительным данным, злоумышленники закупали дешевую имитацию. Расфасовывали ее в банки и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Реализовывали фальсификат под видом красной икры в Москве и ближайших областях.

Всего в ходе обыска изъято свыше четырех тонн готовой продукции и две с половиной тонны сырья. Заведено уголовное дело.

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