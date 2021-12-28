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В Подмосковье конфисковали 4 тонны фальсификата красной икры

15:22
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Возбуждено уголовное дело

В подмосковном Реутове полицейские ликвидировали масштабное производство красной икры. Подпольный цех располагался на территории промышленной зоны.

По предварительным данным, злоумышленники закупали дешевую имитацию. Расфасовывали ее в банки и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Реализовывали фальсификат под видом красной икры в Москве и  ближайших областях.

Всего в ходе обыска изъято свыше четырех тонн готовой продукции и две с половиной тонны сырья. Заведено уголовное дело.

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