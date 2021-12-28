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Собянин: многие не верили в возможность строительства БКЛ метро

20:12
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Потребность в этой линии появилась

Когда задумывался проект Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, многие в это не верили. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".
Как идет строительство станции "Марьина Роща" БКЛ

Сама кольцевая – 145 километров однопутных тоннелей, добавил мэр. "Конечно, потребность появилась. Решиться на такой проект было непросто. Помимо финансовых ресурсов, нужна решимость. По сути, под городом строится еще один город", - сообщил Собянин.

Мэр также сообщил, что синергетический эффект от строительства БКЛ метро будет, когда кольцо полностью замкнется.

7 декабря движение поездов на участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской" запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. За первые три дня после открытия новых станций ими воспользовались 320 тысяч человек.

Кроме того, на БКЛ полностью обновили подвижной состав. Теперь там ходят более 40 современных поездов "Москва-2020". Там предусмотрены две системы обеззараживания воздуха в каждом вагоне, более широкие двери и низкий уровень шума.

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