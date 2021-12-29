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Для российских военных в Сирии устроили День национальной кухни

08:46
  • среда
  • 29 декабря 2021

На столе - икра, блины и гусь

Холодец, пироги и блины с икрой. День национальной кухни прошёл в пункте базирования Хмеймим в Сирии. В преддверии Нового года для российских военнослужащих организовали настоящий гастрономический праздник.

Икра, блины, гусь, фаршированный яблоками, расстегаи и сало с черным хлебом. Глаза разбегаются, а повара и официантки в русских кокошниках так и норовят усадить именно за свой стол. Будь это соревнования по кулинарному мастерству, выбрать победителя было бы очень сложно. Но сегодня это праздничный стол на авиабазе Хмеймим. Тысячи километров от дома, а впечатление такое, что оказался в России.

В преддверии Нового года командование решило устроить настоящий праздник. Причем, кухня не только русская, но и армянская, грузинская и, конечно, арабская.

Пока солдаты и офицеры дегустируют блюда, мастера кулинарного цеха делятся секретами своих творений. Чтобы удивить коллег, искать рецепты пришлось и в интернете, и придумывать на ходу. Но это как раз тот случай, когда экспромт - лучшее решение.

Пока идет дегустация, повара внимательно следят за обедом - что понравилось больше всего и уже намечают, что приготовят в следующий раз. Ведь если просят добавки, значит, угощение удалось на славу.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

 

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