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США возобновили закрытое из-за "омикрона" авиасообщение с ЮАР

08:32
  • среда
  • 29 декабря 2021

При этом в Соединенных Штатах каждые сутки фиксируют свыше 250 тысяч случаев инфицирования

Коронавирус и его наиболее заразный штамм "омикрон" стремительно распространяются в Европе. По данным ВОЗ, за неделю число новых случаев инфицирования в мире в среднем выросло на 11%. Новые антирекорды зафиксированы в десятках стран.

Во Франции за сутки заразились почти 180 тысяч человек. И около трети случаев приходятся на "омикрон". Как считают в Минздраве, уже в январе этот штамм станет доминирующим в стране.

В Великобритании за последние 24 часа ковид диагностировали у 130 тысяч жителей. И это без учёта Шотландии и Северной Ирландии, где власти ранее отказались вести подсчёты на время праздников.

Заболеваемость растёт в Италии, Португалии, Греции, Швейцарии, Дании, а также Испании. В Мадрид за экспресс-тестами на ковид приезжают жители всех соседних регионов. Людям приходится вставать ещё до рассвета, чтобы занять место в длинных очередях. И тестов на всех не хватает.

Скорость распространения коронавируса бьёт рекорды и в США. Каждые сутки фиксируют свыше 250 тысяч случаев инфицирования. Несмотря на тяжёлую ситуацию, президент Джо Байден решил снять запрет на поездки в ЮАР, где впервые был обнаружен "омикрон". В Белом доме заявили, что африканский штамм уже достаточно хорошо изучен и якобы не представляет особой угрозы для здоровья американцев.

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