Курс на агрессию: в ЕС назвали абсурдом требования России по безопасности

Это очередной пример политики двойных стандартов

В ЕС считают неприемлемыми требования России о гарантиях безопасности и прекращении расширения НАТО на восток. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Другими словами, отказываться от агрессии и держать свои обещания Североатлантический альянс пока не собирается. За попытками выставить Москву врагом и стремлением к конфронтации стоят геополитические интересы, пояснили в нашем представительстве при ООН.

Интервью немецкому изданию Die Welt верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель даёт по телефону. Журналисты настигли чиновника в горах Испании. Рождественские каникулы он вынужденно провёл в переговорах с американским госсекретарём Энтони Блинкеном и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Но для грозных заявлений в адрес России европолитик всё же нашёл время в своих плодотворных выходных. Ознакомившись с публикацией российского МИД - это проект договоров России с США и НАТО, - Боррель позабыл язык дипломатии и перешел на русофобские выпады.

"Требования гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на восток - это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины. Россия хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза - это абсурд. Мы не примем этого. В отношении нас ничего не решается без нашего присутствия", - сообщил Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Очередная политика двойных стандартов в её красочном проявлении. Когда решение о расширении НАТО на восток принимается в обход России - это норма. Но если Москва начинает высказывать своё недовольство, Евросоюз оскорбляется, а генсек НАТО и вовсе отрицает исторические документы. Позиция России очевидна. США необходимо убрать своё ядерное оружие из Европы, а также отказаться от идеи создавать свои военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, если эти государства не являются членами НАТО. Вашингтон конкретики не даёт. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на одном из последних брифингов пространно отметила, что Соединённые Штаты на некоторые предложения русских согласны, а какие-то подвергают сомнениям.

"Не думаю, что нашим коллегам сойдет с рук какое-то бла-бла-бла, как могла бы сказать Грета Тунберг. Так что на этот раз мы действительно хотим чего-то серьезного. Это не ультиматум, это также несколько раз подчеркивали министр иностранных дел и президент. Это конструктивное предложение, и оно отвечает интересам всех. Мы хотим серьезных гарантий, прежде всего, со стороны США и НАТО", - заявил Дмитрий Полянский, зампостпреда России при ООН.

Если альянс будет и дальше активно развёртываться у наших границ, это спровоцирует вполне рациональные действия, неоднократно говорил Владимир Путин. На любые недружественные шаги последует жёсткий ответ. Заседание совета Россия - НАТО запланировано на 12 января. Обсуждать будут, в частности, желание Украины стать членом североатлантического блока. Пока страна ждёт, чтобы встать на одну ступень с продвинутыми евродемократиями, президент Украины Владимир Зеленский продолжает закрывать рты всем неугодным. Пятилетний запрет на вещание коснулся ещё двух телеканалов. Такое решение проблемы подходит больше тоталитарному государству, где словосочетание "свобода слова" в принципе невозможно. Удивительно, что Европейский союз, который чуть что бежит критиковать Россию за всё на свете, всё никак не может разглядеть, что творится у них под боком.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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