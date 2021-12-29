Антирекорды и новые ограничения: как идет борьба с "омикроном" в мире

Ковид обновил суточные максимумы почти во всей Европе

Почти 283 миллиона случаев коронавируса выявлено с начала пандемии по всему миру. Антирекорды зафиксированы в Канаде, Швейцарии и Великобритании. В Италии за сутки заболели свыше 70 тысяч человек. Во Франции – 180. Уже с 15 января там планируют ввести вакцинные пропуска.

Предъявлять QR-код для парижан - теперь такое же правило, как чашечка эспрессо по утрам. Без сертификата в кафе и рестораны французов больше не пускают. В республике новый всплеск по заболеваемости ковидом. Почти 180 тысяч человек только за один день.

"Волшебных мер, способных защитить от ковида, не существует, поэтому те, кто отказывается соблюдать введенные парламентом ограничения, особенно молодежь, подвергают себя риску в первую очередь", - заявил Жан Мишель Бланкер, министр образования Франции.

От комендантского часа, который подумывал ввести Макрон на Новый год, в итоге отказались. Ковид становится политическим фактором. Через 3 месяца во Франции президентские выборы. И Макрону совсем не хочется раздражать электорат крайне жесткими мерами. Тем более что ограничений и так хватает. "Многие люди разочарованы отменой фейерверков и новогодних ярмарок, особенно в столице, в Париже, но что поделать", - говорит Франсуа Перрен.

Не исключено, что парламент утвердит еще одно ограничение. Сделает цифровой код обязательным для поездок в общественном транспорте. Но окончательно этот вопрос пока не решен. Власти Франции выбрали политику компромиссов. Если людей на праздники все равно не заставить сидеть по домам, то можно хотя бы ограничить их количество на публичных мероприятиях. Например, концертах. Их не стали запрещать. Но зрителей на площадке должно быть не более пяти тысяч человек.

Звон церковного колокола над дождливым Лондоном - сегодня почти как набат. В Англии выявлено уже 130 тысяч заболевших. Это без статистики из Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. На время рождественских праздников эти регионы отказались вести подсчет. Но то, что ситуация опасная, понятно и так. Почти наполовину упали предпраздничные продажи в бутиках. А вот в больницах, инфицированных британцев, оказалось на 70 процентов больше, чем на предыдущей неделе.

"Мы думаем, что около 90% случаев заболевания в настоящее время по всей Англии - это новый вариант "омикрона". Это показывает, насколько быстро он распространился, мы все должны сохранять осторожность", - заявил Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании.

Суточные максимумы ковид обновил почти во всей Европе. Скачки в Греции, Швейцарии, Дании, Португалии. В Италии - 80 тысяч заболевших. В Испании - 100 тысяч. Но реальные цифры в королевстве могут быть значительно выше. В стране катастрофически не хватает тестов на ковид.

"Вот все, что у нас есть на сегодня - коробка с двадцатью тестами, а на улице стоит огромная очередь. Нам нечего предложить людям", - сказала фармацевт Кристина Санчес.

В США "омикрон" пробрался на профессиональные спортивные площадки. Первые случаи выявлены в командах национальной футбольной лиги. Здоровым спортсменам разрешили продолжать тренировки. Но вот матчи пришлось отменять.

В России ситуация стабильно улучшается. Число заболевших в стране упало ниже 22 тысяч. По данным Роспотребнадзора, такая динамика происходит в 76 регионах. И там, где обстановка благополучна, власти постепенно смягчают ограничения. В Крыму и Тульской областях торговые центры и кафе в период новогодних праздников можно посетить без электронного сертификата.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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