Юг России накрыли ледяные дожди и небывалые снегопады

Водителей просят воздержаться от поездок - авариям нет числа

Ледяные дожди и мощные снегопады - в южных регионах страны. В Краснодарском крае дороги и тротуары превратились в каток. А в Ростовской области за два дня выпала почти месячная норма осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно.

Декабрьская норма осадков - за два дня. Улицы утопают в снегу, на дорогах образовались заторы.

"Тот самый случай, когда думаешь, что находишься в городе Норильске. А это Ростов-на -Дону", - говорит водитель (см. видео репортажа).

Такой предновогодний подарок от природы обернулся для коммунальщиков круглосуточной работой - на улицы вышла вся снегоуборочная техника, для водителей - настоящим испытанием.

Начавшись в воскресенье, своего апогея снегопад достиг во вторник. Из-за сильных осадков введены ограничения для пассажирского транспорта в Красносулинском районе и на участке федеральной трассы М-4 "Дон". Водителей просят воздержаться от поездок - авариям нет числа.

15 автомобилей столкнулись на заснеженной трассе между городами Шахты и Новошахтинск. Массовое ДТП спровоцировал водитель, машину которого занесло на гололеде и отбросило в отбойник. В результате началась цепная реакция. Полтора десятка автомобилей - легковые и большегрузы - застряли на трассе в ожидании помощи. Пострадавших нет. Но если на дорогах - коллапс, на пешеходных улицах города царит праздничное настроение.

В социальных сетях - сотни постов о нетипичной для южных широт погоде. По прогнозу синоптиков, снег будет идти еще и завтра. Ростовчан предупредили о гололёде и усилении ветра. В ближайшие дни в регионе ожидается потепление.

После ледяного дождя Ейск превратился в большой каток. Дороги, тротуары - словно под слоем глазури. Тяжести льда не выдерживают деревья - разламываются пополам. Причиной аномалии стало похолодание, которое пришло в регион после дождей.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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