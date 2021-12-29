ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новак: проект "Северный поток-2" невозможно сорвать

12:07
  • среда
  • 29 декабря 2021

Трубопровод построен в полном соответствии с европейским законодательством

В России уверены, что реализацию проекта "Северный поток-2" сорвать невозможно. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что трубопровод построен в полном соответствии с европейским законодательством.

Несмотря на противодействие ряда западных стран, вопрос ввода в эксплуатацию постепенно решается. В Москве неоднократно подчёркивали, что "Северный поток" - коммерческий проект, выгодный как Москве, так и Брюсселю, и призывали не политизировать эту тему.

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила о большой геостратегической роли трубопровода для ЕС. В Бундестаге также высказались в поддержку проекта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
"Северный поток - 2"
"Северный поток - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.