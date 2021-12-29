Новак: проект "Северный поток-2" невозможно сорвать

Трубопровод построен в полном соответствии с европейским законодательством
В России уверены, что реализацию проекта "Северный поток-2" сорвать невозможно. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что трубопровод построен в полном соответствии с европейским законодательством.
Несмотря на противодействие ряда западных стран, вопрос ввода в эксплуатацию постепенно решается. В Москве неоднократно подчёркивали, что "Северный поток" - коммерческий проект, выгодный как Москве, так и Брюсселю, и призывали не политизировать эту тему.
Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила о большой геостратегической роли трубопровода для ЕС. В Бундестаге также высказались в поддержку проекта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram