Новак: проект "Северный поток-2" невозможно сорвать

Трубопровод построен в полном соответствии с европейским законодательством

В России уверены, что реализацию проекта "Северный поток-2" сорвать невозможно. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что трубопровод построен в полном соответствии с европейским законодательством.

Несмотря на противодействие ряда западных стран, вопрос ввода в эксплуатацию постепенно решается. В Москве неоднократно подчёркивали, что "Северный поток" - коммерческий проект, выгодный как Москве, так и Брюсселю, и призывали не политизировать эту тему.

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила о большой геостратегической роли трубопровода для ЕС. В Бундестаге также высказались в поддержку проекта.

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