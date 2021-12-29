В Москве организовали 62 площадки для запуска фейерверков на Новый год

Точки выбирали исходя из правил безопасности

В Москве организовано более 60 площадок для запуска фейерверков в новогоднюю ночь. Найти адреса можно на сайте префектур и управ районов.

Точки выбирали исходя из правил безопасности. Обязательное условие – расположение вдали от жилых домов, деревьев и проводов. На каждой площадке будут огнетушители.

Между тем, в Москве сейчас работает более 100 магазинов, где можно купить пиротехнику. Важно обращать внимание на сроки годности продукции, сертификаты и инструкцию на русском языке.

"Ни в коем случае нельзя приобретать пиротехнику "с рук" и в неустановленных местах, иначе вместо удовольствия в новогоднюю ночь есть риск оказаться в больнице", - сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

А ещё пиротехника, запущенная в закрытом помещении или с балкона, может привести к пожару. В квартире нельзя также зажигать бенгальские огни. Загореться может гирлянда и пламя быстро перекинется на другие вещи.

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