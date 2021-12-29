Стало известно, как попасть в Московский зоопарк бесплатно

Для этого надо принести животным новогодние подарки

В Московский зоопарк в последние дни декабря можно попасть совершенно бесплатно, если принести обитателям подарок: мячики, гантели и косточки из безопасных материалов, резиновые мышки. Подойдёт любая игрушка, которую легко найти в зоомагазине.

Главное - не цена. Подарок должен быть качественным и полезным. Подробности - на сайте зоопарка.

Поздравить панд, песцов, котиков и других зверей с наступающим праздником можно до 30 декабря включительно. Акцию уже проводили в минувшем году: и тогда животные разобрали игрушки быстро и с удовольствием.

"Игрушки требуются для того, чтобы животные могли не только скрасить свой досуг, но и выполнить некие задания, потому что когда ты находишься в замкнутом пространстве, тебе необходимо не только двигаться, но и решать умственные задачи", - говорит экскурсовод Московского зоопарка Анна Гуторова.

"Московский зоопарк" и сам начал поздравлять своих обитателей. В первую очередь, разумеется, тигров: ведь впереди их год.

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