ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, как попасть в Московский зоопарк бесплатно

15:21
  • среда
  • 29 декабря 2021

Для этого надо принести животным новогодние подарки

В Московский зоопарк в последние дни декабря можно попасть совершенно бесплатно, если принести обитателям подарок: мячики, гантели и косточки из безопасных материалов, резиновые мышки. Подойдёт любая игрушка, которую легко найти в зоомагазине.

Главное - не цена. Подарок должен быть качественным и полезным. Подробности - на сайте зоопарка.

Поздравить панд, песцов, котиков и других зверей с наступающим праздником можно до 30 декабря включительно. Акцию уже проводили в минувшем году: и тогда  животные разобрали игрушки быстро и с удовольствием.

"Игрушки требуются для того, чтобы животные могли не только скрасить свой досуг, но и выполнить некие задания, потому что когда ты находишься в замкнутом пространстве, тебе необходимо не только двигаться, но и решать умственные задачи", - говорит экскурсовод Московского зоопарка Анна Гуторова.

"Московский зоопарк" и сам начал поздравлять своих обитателей. В первую очередь, разумеется, тигров: ведь впереди их год.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Поздравление животных с Новым годом в Московском зоопарке
Поздравление животных с Новым годом в Московском зоопарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.