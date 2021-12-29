Появилось видео зрелищных учений в Балтийском море

В них принимал участие корвет "Сообразительный"

Обнародованы эффектные кадры учений наших военных в Балтийском море. Отрабатывали ведение дуэли на воде. Экипаж корвета "Сообразительный" успешно отразил атаку условного противника с помощью анти-торпед, а затем ответил точным контрударом.

Снаряды были выпущены из комплекса "Пакет", который предназначен для уничтожения целей в ближней зоне обороны. Роль нападающего исполнил малый противолодочный корабль. Задача была специально усложнена радиоэлектронными помехами, чтобы помешать точному наведению орудий, но личный состав справился, сообщает "ТВ Центр".

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