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"Дело не в лести": Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку Белоруссии

16:40
  • среда
  • 29 декабря 2021

Встреча лидеров проходит в Стрельне

Александр Лукашенко поблагодарил Россию и лично президента страны Владимира Путина за поддержку Белоруссии в трудное санкционное время. Об этом сообщает в среду БЕЛТА.

"Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба - вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также поблагодарил Владимира Путина за поддержку кооперации в авиастроении.

Встреча лидеров проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Главы государств обсуждают актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

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