В Якутии досрочно начались школьные каникулы из-за морозов

В новогоднюю ночь столбики термометров в республике могут опуститься до минус 60

В преддверии Нового года погода тоже преподносит россиянам сюрпризы. Конечно, такие подарки радуют не всех. Например, в Якутии, где уже сейчас 45-градусный мороз, довольны только школьники - у них досрочно начались каникулы. Еще накануне власти региона рекомендовали детям остаться дома. А в новогоднюю ночь столбики термометров в республике могут опуститься до минус 60.

На 5-7 градусов ниже нормы температура и в Хабаровском крае. В ночь на 1 января в региональной столице ожидается до минус 33. Газовики и энергетики переведены на усиленный режим работы.

Морозы - в Челябинской области и Башкирии. На Чукотке метель с порывами ветра до 25 метров в секунду, а на Камчатке до 2 января действует экстренное предупреждение о лавинной опасности.

Кадры из Приморья. Из Пусана прибыл сухогруз, перевозивший автомобили. Машины буквально примёрзли к палубе и покрылись толстой коркой льда - видео стремительно распространяют в соцсетях, а тем, кто получил пострадавшие во время транспортировки иномарки, уже пообещали выплатить компенсации.

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