Россия передала Гватемале новую партию вакцины "Спутник V"

В контейнерах - около двух миллионов доз препарата

Россия продолжает оказывать помощь государствам, где складывается сложная эпидемическая ситуация. Новую партию вакцины "Спутник V" доставили в Гватемалу. В контейнерах - около двух миллионов доз препарата. Всего с начала пандемии Москва передала властям этой центрально-американской страны более семи миллионов упаковок "Спутника V".

Накануне партию однокомпонентной вакцины "Лайт" доставили во Вьетнам. Препарат передали безвозмездно.

Из-за распространения штамма "омикрон" стремительно ухудшается ситуация в Европе. Во Франции суточный прирост заболевших превысил отметку в 200 тысяч. В Париже возобновляют действие масочного режима. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и любых помещениях. Нарушителям грозят крупные штрафы.

О новых ограничениях объявили и в Греции. В новогоднюю ночь барам, ресторанам и клубам разрешено работать только до двух часов ночи, при этом нельзя включать музыку и танцевать. Число заболевших также растёт в Германии, Италии, Великобритании и США.

Новый антирекорд - в Канаде. За сутки выявили более 30 тысяч новых случаев инфицирования. Из-за вспышки коронавируса там даже пришлось отменить молодёжный чемпионат мира по хоккею. Ковид диагностировали у игроков сборных России, Чехии и США. Все три команды отправлены на карантин. Организаторы заявили, что чемпионат этого года проведут повторно. Однако точных сроков пока не назвали.

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