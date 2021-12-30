Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе

Изменения вступили в силу 30 декабря

С 30 декабря зарегистрировать рождение ребенка или развестись можно в любом отделении ЗАГСа или МФЦ, вне зависимости от места регистрации.

Еще одна законодательная инициатива защитит от лишних трат граждан, которые берут кредит. Раньше банки нередко шли на хитрость - самостоятельно ставили "галочки" в графе с дополнительными услугами, тем самым навязывая их. С этого дня клиент в течение двух недель может отказаться от них и вернуть деньги.

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