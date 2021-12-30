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В Ярославле охранник брызнул баллончиком в лицо пенсионерке (видео)

12:48
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Женщину увезли на скорой

В Ярославле охранник поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке.

Инцидент произошел 29 декабря в поликлинике №2 на улице Угличской. 80-летняя пенсионерка зашла внутрь, чтобы получить лекарство и погреться, а охранник решил ее выдворить, прыснув в лицо газовым баллончиком.

Люди, стоявшие в холле, заступились за женщину. Пенсионерке незамедлительно вызвали скорую помощь. Женщину отвезли в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы.

"Сегодня произошло происшествие в поликлинике № 2, которое повергло меня в шок", - прокомментировала ситуацию исполняющая обязанности главы областного департамента здравоохранения Оксана Пиклун.

Полиция начала проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, передает ТАСС.

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