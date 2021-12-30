Новый год в Москве: гид по культурным мероприятиям в праздники

Морской лев на капитанском мостике и приведения в Бахрушинском музее - что посмотреть в столице?

Впереди - длинные зимние выходные! Новый год Москва встретит, как и положено, салютом. Ну а что делать дальше — оставаться дома или прогуляться по праздничному городу — каждый решит сам. Из-за пандемии широких гуляний в этом году не будет, но столица знает, чем удивить горожан и гостей. Главное - успеть загадать самое заветное желание. Как это сделать правильно?

Москва новогодняя — настоящее чудо. На улице — снег и мороз. А в "Москвариуме" – праздничный круиз. С танцующими матросами и дельфинами-шпионами. Новый мюзикл на воде — это история о маленьком пассажире большого корабля. Мама - заядлый блогер. А её сын, оставленный без ласки, с помощью волшебного штурвала отправляется в путешествие во времени. С пиратами, касатками, моржами и морским львом на капитанском мостике.

"Действие разворачивается не только на водной сцене, но даже в зрительном зале и над ним. Каждую минуту что-то происходит. Не знаешь, куда смотреть", - сказала заместитель гендиректора Анна Сафронова.

В шоу заняты более сотни артистов: акробаты, воздушные гимнасты, синхронистки, живой оркестр. Но и это еще не всё. В столице сейчас можно – даже в самом юном возрасте – самому стать участником захватывающего спектакля.

В Бахрушинском музее появилась виртуальная капсула времени. Каждый маленький гость может встретиться как с реальными личностями - Алексеем Бахрушиным, королевой Викторией, Шекспиром. Так и с задумавшим нечто совершенно жуткое - привидением!

"Имея знания, доброе сердце, отзывчивость и взаимовыручку, можно воспитать даже самое коварное привидение", - говорит Зоя Макаренко, заместитель генерального директора по научной работе Бахрушинского музея.

Для авторов это не просто шоу, а погружение. В историю и в любимый праздник.

Новогодняя ёлка – это портрет семьи. В этом уверены авторы самой волшебной выставки года – Виталий Мартыненко и Надежда Козинина. Их "Новогодняя история игрушек" — это застенчивые Снегурочки, розовощёкие младенцы, наивные медвежата. Причем все из ваты.

"Наши художники коллекционировали эти новогодние ватные игрушки. А потом с помощью живописи начали рассказывать про них истории", - сказала Екатерина Кай, арт-менеджер галереи InGallery.

Украшение выставки - уникальное собрание музея мануфактуры "Московская игрушка". Подарок для тех, кто мечтает вспомнить детство и милые семейные традиции. Так и хочется позвать сюда главного героя предстоящего праздника. Или отправиться к нему в гости.

Московская усадьба Деда Мороза – светлая и очень уютная. Письма сюда приходят и весной, и летом. Но именно сейчас, перед Новым годом, здесь ни минуты не сомневаешься – все желания сбудутся. Нужно только их правильно загадать.

К кому обратиться - подсказывать не нужно. Все дороги ведут в терем Деда Мороза. А тот с порога признаётся: просьбы с годами мало меняются (см. видео репортажа).

Забыть о гаджетах детям помогают сказочные герои. Шуршики, Стесняшки и Снеговики работают в усадьбе с утра до вечера: мастер-классы, хороводы, экскурсии. Не жизнь - сказка! А вот пожелания самые что ни на есть реальные. Их тут каждый ребенок знает.

А еще Дед Мороз очень просит верить в чудо под названием любовь. К родным и близким, к новым открытиям и впечатлениям, которых так много в сказочно красивой Москве.

Ольга Стрельцова, Камила Султанова, Вадим Тищенко, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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