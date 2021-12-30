Из измученного зверя в статного хищника: в Подмосковье спасли бенгальского тигренка

Его пытались продать через интернет

Бенгальский тигрёнок Нур, которого год назад спасли в Подмосковье, свою удачу, похоже, уже поймал. Минувшей зимой его пытались продать через интернет. Лишь по счастливой случайности детёныш оказался в руках ветеринаров. Он был на грани истощения и мог погибнуть, если бы не люди, которые увидели в хищнике не экзотическую игрушку, а живое существо.

Вот он - полосатый мастер эффектных появлений. Как большой котенок ластится и играет, но это только для своих - тех, кто год назад боролся за его жизнь, когда тигренок оказался в Центре передержки диких животных под Яхромой.

Хриплое рычание и измученный запуганный взгляд. Бенгальского тигрёнка продавали через интернет. Маленький зверь жил в тесной клетке в каком-то гараже, не получал нужного ухода и питания. Краснокнижный детеныш был покрыт лишаем и доведен до истощения.

"Пришлось его и кормить отдельно, и лечить его.. Он забитый был. С ним сидели, разговаривали и заходили играли", - говорит управляющий Центром передержки и реабилитации диких животных Арвидас Яблонскис.

Первые полгода тигренку даже не давали имя - шансы на выживание были минимальными. Специалисты центра выхаживали его долгих четыре месяца. У бенгальского котёнка появилась кличка - Нур, но по привычке зверь охотнее отзывается на "малыш".

Нур дружелюбный, играет и интересуется всеми, кто проходит мимо. Но вот в вольер к подросшему тигренку заходить уже рискованно. За этот год хищник вырос, как минимум, в пять раз.

Шерсть блестит, в глазах светится хитрость и любопытство. Нур выслеживает верблюдов, которых видно из его вольера. А через прутья общается с соседкой Гелой, которая попала в центр с родовой травмой лапы, а напротив - львица Алиса, она была презентом состоятельному человеку. Этой зимой специалисты тоже готовятся к наплыву полосатых "отказников" и изъятых хищников, ведь каждый год активизируются любители экзотики, которые по-своему трактуют понятие "необычный подарок".

"Год змеи - спустя два-три месяца мы змей собирали, год свиньи - у нас минипиг в апреле приехал. Купили малышек, а вырос... Сейчас год тигра - ждем тигров. Уже периодически проскакивает в Сети - там кто-то тигренка пытался купить, там купили тигренка", - рассказывает начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Сергей Бурмистров.

Продажа хищников - вне закона. Тигр входит в список животных, запрещенных к содержанию. Символ наступающего года - Голубой Водяной Тигр. Он олицетворяет силу, энергию и перемены. Они коснутся и самого Нура - планируется, что в свой "профессиональный" год он найдет себе новый дом. А для всех без исключения наступающий период будет ярким и с приятными неожиданными поворотами.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Станислав Чубин, Алексей Жук. "ТВ Центр".

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