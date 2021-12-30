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Как будет работать общественный транспорт Москвы в ночь на Новый год

15:04
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Проезд сделали бесплатным

В новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте в Москве будет бесплатным. Акция начнет действовать завтра в 20:00 и продлится до 6 утра 1 января. При этом МЦД будет работать до двух часов ночи. А вот метро, МЦК, а также 66 наземных маршрутов - круглосуточно. Еще 91 автобус  будет курсировать до половины четвёртого.

"Эти маршруты находятся в разных частях города. Это места, где буду торжественные салюты, места общественных гуляний. В каждом округе Москвы буду работать маршруты круглосуточно. Сам транспорт мы подготовили не только с точки зрения технической готовности, мы также привели и украсили транспорт, чтобы жителям и гостям столицы транспорт радовал глаз и создавал новогоднее настроение", - сказал первый заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

Начиная с новогодней ночи и до 8 января, бесплатной в городе будет и парковка. А 9 числа действует  воскресный тариф.

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