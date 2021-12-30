Приближается главный лотерейный розыгрыш года от "Русского лото"

До него остается всего два дня

Уже 1 января состоится самый ожидаемый лотерейный розыгрыш года от "Русского лото", в котором будет разыгрываться более 2,5 миллиарда рублей. Люди по всей стране приобретают билеты для себя и в подарок близким, чтобы испытать удачу и, возможно, стать новыми лотерейными миллионерами или даже миллиардером.

До главного лотерейного розыгрыша года - "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" остаётся всего два дня. В праздничном тираже будет гарантированно разыгран главный приз в размере 1 миллиард рублей, 100 призов по 1 миллиону рублей и тысячи других денежных призов. Всего на кону праздничного тиража более 2,5 миллиарда рублей. А это значит, что победителей будет очень много!

"Я обычно дарю, покупаю билетики, оставляю родителям. Они участвуют, у них это уже такая семейная, скажем, традиция", "Третий год подряд мы смотрим, если проснёмся 1 января", "Традиция семейная. Мы её продолжили уже и с нашими детьми. Мы покупаем себе, соответственно, наши дети тоже смотрят, и им очень нравится", - говорят жители.

Новогодний розыгрыш традиционно пройдет в прямом эфире, под контролем независимой тиражной комиссии, а также в присутствии звёзд российского шоу-бизнеса, известных ведущих и зрителей.

"Это уникальное событие, когда почти вся страна прильнёт к экранам телевизоров 1 января в 15:30, будет играть в "Русское лото" и надеяться на чудо. А чудо действительно происходит. За время проведения новогодних тиражей "Русского лото" разыграно более 10 млрд рублей. Более 800 человек стали лотерейными миллионерами. Это нам очень приятно", - рассказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Даже если билет не выиграет, говорят в "Столото", не стоит расстраиваться. Все лотереи в России - государственные, а проводят их, в первую очередь, чтобы поддержать отечественный спорт - процент с каждого купона идёт на развитие этой индустрии.

Ксения Игнатова, Андрей Корнилов и Вячеслав Казаков, "ТВ Центр".

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