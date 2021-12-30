Москвичи стали чаще посещать Салтыковский парк после благоустройства

Там открылся новый центр проката инвентаря "Московский спорт"

В Москве в этом сезоне доступны всем желающим свыше 4-х тысяч катков, ледяных горок, лыжных трасс и других объектов для зимнего отдыха. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин во время посещения Салтыковского лесопарка, где недавно завершилось масштабное благоустройство. В числе прочего возведено новое профессиональное футбольное поле.

С первого взгляда администратор Светлана Курилова определяет идеальную длину палок и лыж. Даже в будни посетители тянутся в пункт проката инвентаря с утра до вечера. Те, кто помладше – за тюбингами – оборудованная горка для катания здесь же в двух шагах. Кто постарше – за лыжами. А еще в прокате палки для скандинавской ходьбы. В летний период – велосипеды и самокаты.

"В этот сезон и ватрушки берут хорошо, и лыжи! Но в выходные, в основном, лыжи. Лыжи полностью разбирают: все комплекты, все размеры. Лыжи в очень хорошем состоянии: весь инвентарь новый, ботинки новые. Все легкое и очень качественное", - рассказала администратор центра проката Светлана Курилова.

К услугам любителей активного отдыха раздевалки, душевые. Сразу за пунктом проката начинается большая лыжная трасса - ее открыли недавно. Салтыковский лесопарк не просто преобразился – его благоустроили так, как просили жители районов Новокосино и Косино-Ухтомское. Оборудовали большую игровую зону для детей и площадку с уличными тренажёрами, сделали скейт-парк и памп-трек – это искусственно неровная трасса для любителей экстремальных видов спорта - проложили велосипедную дорожку.

"Раньше здесь ничего не было. Было все заброшенное. Вообще мы очень рады, что этот парк открылся, благоустроился. У нас есть возможность гулять с детьми каждый день", - говорит Марина Ванчугова.

В лесопарке проложили удобные дорожки, поставили новые фонари, скамейки, оборудовали зоны для пикника. Вскоре откроют секции по скандинавской ходьбе, пилатесу, йоге и шахматам. Впечатлениями о благоустройстве москвичи в четверг имели возможность поделиться с Сергеем Собяниным.

Посещаемость Салтыковского лесопарка после благоустройства выросла в 6 раз. Рядом с зоной отдыха недавно завершили строительство стадиона с профессиональным футбольным полем. Размеры 105 на 70 метров позволяют одновременно проводить тренировки двух групп. Газон искусственный – за счет системы подогрева играть на нем можно круглый год.

На глубине 25 сантиметров находится теплоэлемент. Это такие трубки, которые пронизывают все поле. Они нагреваются до 50 градусов и защищают газон от промерзания даже в сильный мороз. Оно остаётся мягким. Кроме того, крошка, которой посыпано поле, минимизирует риск получить травму.

На стадионе тренируются воспитанники спортшколы "Трудовые резервы". Также здесь будут проходит игры Первенства Москвы. Для зрителей возвели трибуны почти на 500 мест.

"Можно круглый год заниматься здесь. Зима в этом году настоящая, но, видите, поле в нормальном состоянии, так что можно тренироваться", - отметил Собянин.

В свободное от матчей и тренировок время играть на новом поле могут все желающие. Стадион расположен в пешей доступности от жилых микрорайонов с населением около полумиллиона человек.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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