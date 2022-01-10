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Москву очищают от снега

15:04
  • понедельник
  • 10 января 2022

В столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Первая рабочая неделя в этом году в Москве началась мощным снегопадом. Уже к 9 утра на ВДНХ фиксировали рекорд высоты снежного покрова в 32 сантиметра, при норме 25. Очевидно, что это далеко не предел. Снег будет идти всю неделю. Такого снежного января Москва не видела уже 80 лет. Как столица справляется со стихией?

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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