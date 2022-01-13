Рекордный снегопад обрушился на Кубань

Последствия стихии устраняют

На Кубань обрушился ливневый снегопад – редкое для юга России явление. Огромные сугробы, пробки на дорогах. Есть перебои в работе аэропорта, частично отменены рейсы. Нелегко приходится и жителям Сахалина и Курил. Метель и штормовой ветер не прекращаются здесь вторые сутки. Нарушена работа всех видов общественного транспорта, тысячи людей остались без света. В Южно-Сахалинске из-за непогоды введён режим ЧС.

33 миллиметра осадков за один день при месячной норме около 40! При этом метель на Сахалине продолжается. Снежный циклон, обрушившийся на остров накануне, как объясняют синоптики, сейчас малоподвижен. Он будто "топчется" на месте и задержится здесь ещё как минимум на сутки.

Из-за образования снежных заносов на трассах ограничено движение. Работу всех видов общественного транспорта на автодорогах регионального значения Сахалинской области и вовсе пришлось закрыть. Многим из автолюбителей, кто накануне всё-таки решился отправиться в путь? потребовалась помощь спасателей. Иные просто бросали свои машины на дорогах и уходили пешком. В Южно-Сахалинске введен режим ЧС.

К числу рекордных относят и снегопад, обрушившийся вчера вечером на Краснодарский край. И это несмотря на то, что все праздничные каникулы здесь стояла солнечная и теплая погода. 20-сантиметровые сугробы выросли за считанные часы на глазах у изумленных туристов

Коммунальные службы всю ночь устраняли последствия стихии. На трассах края развёрнуты пункты обогрева для водителей. Был временно закрыт международный аэропорт. А к пятнице, предупреждают метеорологи, непогода доберется и до регионов Центрального федерального округа.

В столице, в связи с возможным ухудшением погоды в ближайшие часы действует желтый уровень опасности. Помимо снега, надвигающийся циклон принесет сюда ещё и резкое потепление до плюс двух.

Татьяна Сидорова, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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