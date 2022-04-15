Из Сирии на родину вернулись 10 российских детей

Их вывезли из лагеря беженцев Рож

Из Сирии на родину вернулись ещё 10 российских детей. Борт с юными пассажирами приземлился этой ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Шесть мальчиков и четыре девочки вывезены из лагеря беженцев Рож. Их возраст от пяти до 17 лет. В полете их сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена. После прохождения обследования и реабилитации в одной из московских клиник детей передадут родственникам в разных регионах страны. Масштабная работа по розыску и возвращению маленьких россиян на родину продолжится.

"На сегодняшний день у нас готовы документы уже более чем на 100 детей, несмотря на то, что сейчас вот вывезли ещё 10 и понимаем по нашим оценкам, когда бываем в лагерях, что детей там больше. То есть нам предстоит ещё большая работа по их возвращению в Россию", - сообщила советник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Елена Новосельцева.

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