ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Из Сирии на родину вернулись 10 российских детей

09:30
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Их вывезли из лагеря беженцев Рож

Из Сирии на родину вернулись ещё 10 российских детей. Борт с юными пассажирами приземлился этой ночью на подмосковном аэродроме Чкаловский. 

Шесть мальчиков и четыре девочки вывезены из лагеря беженцев Рож.  Их возраст от пяти до 17 лет.  В полете их сопровождали врачи, психологи и представители детского омбудсмена. После прохождения обследования и реабилитации в одной из московских клиник детей передадут родственникам в разных регионах страны. Масштабная работа по розыску и возвращению маленьких россиян на родину продолжится.

"На сегодняшний день у нас готовы документы уже более чем на 100 детей, несмотря на то, что сейчас вот вывезли ещё 10 и понимаем по нашим оценкам, когда бываем в лагерях, что детей там больше. То есть нам предстоит ещё большая работа по их возвращению в Россию", - сообщила советник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Елена Новосельцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дети из России
Дети из России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.