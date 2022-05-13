В КНДР зафиксировали первые случаи смерти от COVID-19

Ким Чен Ын впервые появился перед камерами в маске

О первых случаях смерти от коронавируса сообщили в Северной Корее. По официальным данным, в КНДР уже 18 тысяч заболевших. Глава государства Ким Чен Ын впервые появился перед камерами в маске. Он заявил, что ковид - не единственная проблема. Страну охватила эпидемия неизвестной лихорадки.

Танцующие дети в костюмах санитайзера и коронавируса – то, что в Северной Корее ещё недавно казалось забавным, - сегодня уже не вызывает улыбки. На улицах и в общественных местах – круглосуточная дезинфекция. Перед посещением работы, школы, вуза – обязательное измерение температуры. Маски носят даже на улице. О том, что ковид всё-таки проник в КНДР, госинформагентство сообщило внезапно. И сразу – 18 тысяч заболевших и шесть летальных исходов. В маске впервые появился перед камерами Ким Чен Ын. На заседании Политбюро глава государства объявил локдаун и устроил разнос медикам, пропустившим начало эпидемии. Причём неизвестно, чего больше бояться: лидер сообщил и о разгуле неизвестной лихорадки. От неё уже страдают 350 тысяч корейцев. Впрочем, образцы, взятые у пациентов, очень схожи с подтипом штамма "омикрон", который в марте обнаружили в китайском Шанхае. В Южной Корее уверены: распространение коронавируса Пхеньяном умело замалчивалась. Но ситуация стала критической, тем более, что все предложения о поставках зарубежных вакцин КНДР до сих пор отклоняла.

"Мы относимся к этому очень серьёзно. В апреле в стране прошло несколько значимых мероприятий, которые посетило много людей. А значит, вирус мог широко распространиться. Особую тревогу вызывает то, что заражённые не были вакцинированы. И, возможно, в КНДР сообщили об этом только сейчас, потому что хотят получить вакцины и другую международную помощь", - заявил Хо Мин, директор отделения северокорейских исследований Корейского института национального объединения.

Помочь вакцинами соседям уже вызвалась Южная Корея. Оказать всю необходимую помощь готовы и в Москве. А вот у Вашингтона подобных планов нет – об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки. В США свои проблемы: накануне члены Палаты представителей минутой молчания и патриотической песней почтили память миллиона умерших от коронавируса в стране.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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