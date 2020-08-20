Ким Чен Ын отказался от части полномочий в пользу сестры

Лидер КНДР захотел снять стресс

Лидер КНДР Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий ближайшим помощникам, в том числе своей младшей сестре Ким Е Чжон.

Отмечается, что Ким Е Чжон займется вопросами в отношении Южной Кореи и США. Несмотря на передачу полномочий, глава Северной Кореи по-прежнему будет обладать "абсолютной властью", пишет агентство Yonhap со ссылкой на разведку Южной Кореи.

В Сеуле полагают, что на такой шаг Ким Чен Ын пошел, чтобы "снять стресс" и смягчить вину в случае провала проводимой политики.

Стоит отметить, что, когда весной Ким Чен Ын пропал из поля зрения, Ким Е Чжон прочили в преемники. Сейчас младшая сестра северокорейского лидера занимает должность первого заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"