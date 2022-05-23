Вышедшая из берегов Лена подтопила десятки домов в Якутии

Введен режим ЧС

В Якутии набирает силу паводок. Уровень воды в реке Лена уже превысил критическую отметку более чем на метр.

Действует локальный режим ЧС. В пригородах Якутска подтоплены более 30 домов. В соседнем районе в опасной зоне свыше двухсот приусадебных участков. Оттуда оперативно эвакуировали население, развернули пункты временного размещения.

Под водой и автомобильные дороги. Сейчас на реках ледоход, и чтобы не допустить ухудшения обстановки, проводят подрывные работы.

Жителей призывают быть осторожней. Накануне на льдине унесло четверых подростков, когда они хотели сделать эффектное фото. Дети смогли быстро связаться с экстренными службами. Им на помощь пришли спасатели.

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