У московского проекта "Добрый автобус" появились промоэкскурсии

Оправиться на промоэкскурсию могут те, кто еще не присоединился к проекту "Московское долголетие"

У проекта "Добрый автобус" появились промоэкскурсии. Посетить их могут горожане, которые ещё не стали частью большой команды "Московского долголетия".

Попасть на экскурсию можно один раз в году. А чтобы делать это чаще, лучше просто присоединиться к проекту. Горожане "серебряного"возраста получат отличное настроение и новую информацию о родном городе и Подмосковье. В этом году запланировано более 30 маршрутов. Выбрать можно любой. Вне зависимости от места жительства.

"Есть маршруты по городским музеям, по монастырям, по Храмам. Мы посещаем ХХС со смотровой площадки, и Сретенский монастырь, и Новоспасский монастырь. Также приезжают пассажиры "Доброго автобуса" и в Сергиев Посад, в Лавру, в Новоиерусалимский монастырь. Сетка наших маршрутов продолжает расширяться", - говорит экскурсовод Людмила Титова.

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