Президент Ирана погиб в авиакатастрофе. Что известно о произошедшем

Вертолет, перевозивший политика и еще ряд высокопоставленных чиновников, в воскресенье разбился в провинции Восточной Азербайджан

На кадра с места ЧП хорошо видно - густой туман, возможно, ставший причиной этой катастрофы, до сих пор плотной пеленой окутывает горы и деревья. К этому моменту из-под обломков уже извлечены тела экипажа и всех пассажиров, среди которых был и президент исламской республики Иран.

Все это время страна ждала новостей, в перерывах между молитвой листая ленты информагентств. И те вроде бы дарят надежду, сообщая, что президент Раиси жив и уже находится в автомобиле. Однако эта новость моментально опровергается. Затем появляются сообщения о том, что пятничный имам города Тебриз, он тоже был на борту разбившегося вертолета, вышел на связь по телефону. И это действительно оказывается правдой. Вот только дождаться спасателей и он в итоге не смог.

Около семи утра по московскому времени Тегеран уже официально сообщил - все находившиеся в вертолете погибли. Это экипаж и официальные лица - губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам города Тебриз Мухаммед Или аль-Хашем, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и президент Ирана Эбрахим Раиси. В связи с этой трагедией в республике объявлен пятидневный национальный траур, к которому присоединились и такие страны, как Индия, Пакистан, Ирак и Сирия.

"В результате этого трагического инцидента иранский народ потерял искреннего и ценного слугу. Для него благополучие и удовлетворение народа были превыше всего, и неблагодарность некоторых недоброжелателей не мешала ему работать день и ночь, чтобы улучшить текущие дела", - заявил Аятолла Хомейни, духовный лидер Ирана.

Эбрахим Раиси стал президентом в 2021 году, набрав на выборах более 60 процентов голосов. Политик-консерватор, он тем не менее выступал за широкое участие Ирана в международных делах. Был известен как жесткий критик Запада и одновременно укреплял отношения с ближайшими соседями. А также с Китаем и Россией. Первый зарубежный визит после избрания Раиси совершил именно в Москву. А в этом году собирался участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

"Некоторые люди говорят, что единственный выход из наших проблем - это улыбаться Америке или европейским странам. Я говорил это много раз и снова повторю: мы не ждем их улыбки и не ставим экономику и жизнь людей в зависимость от их воли. Существует очень хорошая возможность, называемая глобальным альянсом БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества. Членство в этих альянсах определенно может сыграть роль в борьбе с односторонним подходом американцев", - говорил он.

О причинах этой авиакатастрофы пока ничего не сообщается. Следователи только приступили к работе. Однако конспирологические версии уже множатся. Помимо президентского вертолета, в воздухе было еще два борта, которые следовали тем же маршрутом. И они благополучно долетели до Тегерана, несмотря на те же погодные условия.

Свои версии выдвигает и американская пресса: "Раиси и Моджтаба Хаменеи - сын 85-летнего Верховного лидера Ирана - единственные обсуждаемые кандидаты на престолонаследие. Кроме того, эта катастрофа произошла через два месяца после того, как Иран нанес массированный ракетно-беспилотный удар по Израилю в отместку за авиаудар, в результате которого 1 апреля в Сирии погибли два высокопоставленных иранских генерала. Первоначальная реакция Израиля на беспрецедентную прямую атаку на его территорию была настолько мягкой, что ее можно считать символической. Так что в конспирологической политической культуре Ирана мало кто поверит, что смерть действующего президента была случайной".

И с этим сложно поспорить, учитывая новости последних недель, среди которых - покушение на наследного принца Саудовской Аравии, премьер-министра Словакии, а также подготовку возможного госпереворота в Турции. И теперь вот президент Ирана Раиси, тоже немало сделавший для развития отношений с Россией, которая для Запада является врагом. Впрочем, его смерть, учитывая внутриполитическое устройство Ирана, вряд ли способна что-то изменить.

"Президент республики Иран - это вторая по значению фигура в руководстве Ирана. Первым является духовный лидер, как его называют. Аятолла Хаменеи. Считается, что он глава государства. А президент - это премьер-министр с расширенными полномочиями. Кто будет там избран, от этого будет многое зависеть. Но не думаю, что будет избран человек такого либерального взгляда, как был Рухани до Раиси. Поэтому сильных изменений во внутренней и внешней политики я не ожидаю", - отметил Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего востока и стран Центральной Азии.

Функции Раиси теперь исполняет вице-президент Мохаммад Мохбер. Впрочем, это временно. По иранской конституции, он будет занимать этот пост не более пятидесяти дней. После чего в стране пройдут выборы, и народ изберет нового президента.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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