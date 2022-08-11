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Подведены итоги фотоконкурса, посвященного ВКС России

14:51
  • четверг
  • 11 августа 2022

География конкурса растет

Красота и мощь боевых самолётов, свидетельства подвигов и будничная жизнь военных гарнизонов на снимках фотографов со всей страны. В Москве подвели итоги конкурса, посвященного ВКС России.

Экспертное жюри, в состав которого вошли деятели культуры, ветераны и журналисты, выбрали лучшие работы из более чем полутора тысяч фотографий. В этом году акция совпала со 110-летием Военно-воздушных сил страны, что нашло свое отражение в творчестве участников.

Как отмечают организаторы, география конкурса растет. Увидеть снимки победителей можно будет в течение года на различных выставках, организованных Центральным офицерским клубом ВКС по всей стране.

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Фотоконкурс, посвященного ВКС России
Фотоконкурс, посвященного ВКС России
Фотоконкурс, посвященного ВКС России
Фотоконкурс, посвященного ВКС России
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