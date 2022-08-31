Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Близнецам стоит держать в секрете свои маленькие победы, а Львов ожидает приятное общение

Овны

Для переговоров и компромиссов время все еще неподходящее. Зато для того, чтобы учиться и заниматься с детьми, звезды подготовили наилучшие условия!

Тельцы

Для вас сейчас открыты возможности зарабатывать быстро, хотя и небольшие суммы. Подумайте: что если синица в руках сейчас выгоднее журавля в небе?

Близнецы

Вам по-прежнему стоит держать в секрете свои маленькие победы и большие радости. Так вы стабилизируете свой успех и станете гораздо увереннее в себе.

Раки

Иногда принять ситуацию и перестать бороться куда выгоднее, чем продолжать делать бессмысленные усилия. Кажется, такой момент настал и для вас.

Львы

День приятного общения: вас порадуют переписки с друзьями или обед в веселой компании коллег. Также сегодня вам повезет с книгой или фильмом на вечер.

Девы

Вы можете обнаружить на счету небольшую сумму, которую когда-то отложили, или проценты от банка. Порадуйте себя вкусняшками или покупкой приятной мелочевки.

Весы

Сегодня последний день августа, и нужно обязательно расстаться с летом на хорошей ноте! Погуляйте после работы по парку или посидите в кафе, наслаждаясь моментом.

Скорпионы

Коллеги женского пола или подруги сделают ваш день: их поддержка будет очень ценной. Не забудьте поблагодарить тех, кто сегодня заставит вас улыбнуться.

Стрельцы

Друзья, дети, покупки, ваш тренер или парикмахер сегодня могут расстроить. Но при желании вы найдете в этом повод для шуток и смеха, а не для слез.

Козероги

На работе могут появиться препятствия или критики, но не спешите обижаться. Просто сделайте выводы и переключитесь на хорошие новости – они точно есть!

Водолеи

Пока вы о чем-то хлопочете или разруливаете проблемы, вас поддержит кто-то из женщин или девушек. Доброе слово или небольшая помощь согреют сердце.

Рыбы

Вы получите хорошие новости о здоровье: придут результаты обследования или сами заметите, что самочувствие улучшилось. Ищите и другие источники позитива вокруг!

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