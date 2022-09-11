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В "Сокольниках" прошла Спартакиада национальных объединений Москвы

12:47
  • воскресенье
  • 11 сентября 2022

Победителей наградили в торжественной обстановке

В столичном парке "Сокольники" прошла IX Спартакиада национально-культурных объединений и землячеств города Москвы. Её цель - познакомить всех желающих со спортивными традициями народов России и стран СНГ.

В рамках мероприятия были представлены национальные виды единоборств: борьба на поясах, армянская национальная борьба кох. Кроме того, провели соревнования по волейболу, армрестлингу, настольному теннису.

Посетители попробовали себя в стрельбе из лука и городошном спорте. А в конце состоялась церемония награждения и концертная программа, сообщает "ТВ Центр".

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