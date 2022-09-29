"Им стыдно говорить про Россию": эксперт о реакции ЕС на ЧП с "Северными потоками"

Версия о причастности Москвы пока не звучит из уст официальных властей

Что в действительности произошло с тремя нитками "Северных потоков"? Почему реакция европейских стран оказалась столь неоднозначной? Что будет с ценами на газ? Какая судьба ждет газовые отношения между ЕС и Россией?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"В случае с "Северными потоками" европейцам самим стыдновато говорить про Россию, потому что версия о причастности Москвы шита совсем уж белыми нитками. Но обратите внимание: пока официальные власти Европы, особенно тех стран, где произошли теракты, говорят следующее: признают, что это подрыв, и уточняют - пока мы не можем сказать, кто это сделал. Их это как-то не особо волнует. А версию про Россию озвучивают в основном какие-то отмороженные эксперты и СМИ", - сказал аналитик.

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