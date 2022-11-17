Собянин: В Москве будет создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем

Столица - один из крупнейших рынков эксплуатации беспилотников

В Москве на базе индустриального парка "Руднево" будет создан федеральный центр беспилотных авиационных систем. Меморандум о сотрудничестве подписан сегодня при участии мэра Москвы Сергея Собянина. Как беспилотники помогают в современном мегаполисе и что можно увидеть на выставке, которая открылась на ВДНХ?

Под крышей павильона "Космос" на ВДНХ - 170 беспилотников. Компании-разработчики фактически соревнуются, чей аппарат пролетит на большее расстояние и сколько груза сможет поднять. Беспилотник с газодинамической системой управления может работать в экстремально холодных условиях. Даже в Арктике. Может преодолеть расстояние до тысячи километров со скоростью 500 километров в час.

"Аппарат не имеет ни опасных пропеллеров, ни опасных винтов. У него даже нет поворотных сопел и механических элементов управления, как у самолета - элероны, закрылки, щитки", - рассказал Владимир Сычёв, генеральный директор компании - производителя беспилотных летательных аппаратов.

Аппарат максимально прост и, как говорят разработчики, значит максимально надежен. Этот беспилотный вертолет уже прошел все стадии тестирования и официально допущен к эксплуатации. Для почтовых сервисов - удобное решение. Беспилотник может перевезти 100 килограммов груза. Это в среднем тысяча писем.

Этот тяжеловес уже выполнил первый полет доставки груза на Ямале. Преодолел 130 километров. Работал и в других регионах страны. Есть у него и другие функции.

А это макет радиолокационного спутника. Фактически - навигатор для сурового Севера. "Это, например, развитие Севморпути. Такой аппарат благодаря своим компонентам может выдавать радиолокационные снимки. То есть, вне зависимости от облачности, погоды, дымки, времени суток, мы можем видеть происходящее со льдами, выстраивать маршруты для судов", - пояснил Антон Алексеев, генеральный директор компании "Новый космос".

Выставку "Аэронет - 2035" сегодня очень внимательно осмотрели министр промышленности Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. И даже подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации.

Столица - один из крупнейших рынков эксплуатации беспилотников. Их используют и частный бизнес, и городские службы. Например, в ходе спасательных операций или при создании цифровых моделей местности. Сергей Собянин обратил внимание, что беспилотные системы уже давно не дорогостоящая игрушка, а необходимые помощники.

"Сегодня даже в рамках военных операций очевидно, что это один из ключевых элементов высоких технологий, которые необходимы для победы. В гражданском направлении беспилотники все больше и больше занимают экономические ниши: это и транспортировка, это высокоточные съемки, это создания цифровых двойников, это контроль за коммунальной сферой, за сферой строительства и так далее", - сказал Сергей Собянин.

В будущем площадь парка Руднёво увеличится до 500 тысяч квадратных метров. На базе федерального центра объединятся не только лучшие разработчики. Там же будет действовать авиационный учебный центр по подготовке персонала.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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