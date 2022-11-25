"Механизм развала запущен": эксперт о накачке Киева оружием

США пересмотрят свое отношение к этому вопросу

Как устроен механизм военной помощи Украине со стороны США? Как долго эта помощь будет продолжаться? Выдержит ли американская экономика?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Мы можем говорить о том, что сегодня запущен некий механизм, он носит экономический характер, резкого ослабления, а, возможно, и развала усилий Запада по экономической и военной поддержке Украины. Конгресс США выделил почти 43 миллиарда долларов в рамках закона о ленд-лизе. Из них военная помощь составляет примерно 20 миллиардов. Правда, никто не знает, каким образом эти средства осваиваются и где они оседают. Сегодня встает вопрос о том, как будет скорректирована американская политика в этом вопросе", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"