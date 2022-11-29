Политолог о протестах в Китае: "Режим не рухнет"

Люди устали сидеть взаперти

В Китае массовые протесты против ковидных ограничений - у миллионов людей накопилась усталость от многодневной изоляции. Ограничительные меры усилили на фоне новой вспышки заболеваемости. Сложная задача - убедить простестующих в том, что в разгар пандемии именно жёсткие ограничения помогли сохранить жизни и эффективно остановить распространение опасной инфекции. Для западных СМИ и экспертов настало время пропагандистской атаки на Пекин - на первое место выходят новости о недовльстве политикой Си Дзиньпина.

Угрожают ли протесты власти Си Цзиньпина - об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ.

"Запад, конечно, радуется: наконец-то, началось то, о чем давно говорили – наконец, выступают против авторитарного режима Си Цзиньпина На самом деле это не так. Да, были лозунги "антисицзиньпиновские", но это не было повсеместным явлением. Проблема в другом – люди устали постоянно сидеть взаперти. И это выливается в социальное недовольство. Оно немаленькое, но при этом это все-таки не политический переворот. Я думаю, что Китай довольно быстро это все преодолеет, поэтому не надо надеяться, что режим рухнет", - считает эксперт.

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