Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Саши Погородней

У девочки нейробластома забрюшинного пространства

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 2-летней Саши Погородней.

Девочка борется со страшной болезнью - нейробластомой забрюшинного пространства. Она перенесла целых шесть курсов химиотерапии. Лечение дало результат. И теперь, чтобы помочь Саше окончательно справиться с недугом, необходима срочная трансплантация костного мозга, стоимостью около двух миллионов рублей. Благодаря зрителям канала "ТВ Центр" у семьи теперь есть эти деньги. Всю сумму - собрали.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка. Помочь просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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