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Эксперт объяснил действия Запада в отношении нефти из России

08:39
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Европу ожидают серьезные последствия

Потолок цен на российскую нефть введен. Какие последствия это может повлечь? Могут ли страны Запада распространить ценовые ограничения на другие товары? Какой ответ может дать Россия? Получит ли наша страна поддержку со стороны ОПЕК и других экспортеров? Каким будет новый энергетический и экономический миропорядок?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Здесь два аспекта. Во-первых, это, конечно, нерыночная мера. Просто страны Запада взяли уверенный курс на разрушение глобальной рыночной либеральной экономики. Второе - страны Запада стараются нащупать, как они будут жить в новом мире. Понимая, что их глобальная гегемония невозможна, они создают для себя разные инструменты взаимодействия с Россией, с арабами, с Китаем, с Индией. Со всеми, кто неизбежно будет оставаться партнерами. Ведь наши экономические отношения никуда не исчезнут", - отметил эксперт.

Полный комментарий Тимофея Бордачева смотрите в видео

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