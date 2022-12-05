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Движение на участке Калужско-Рижской линии откроется на два дня раньше

19:17
  • понедельник
  • 05 декабря 2022

Скоро Новая Москва станет еще доступнее

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в соцсети "ВКонтакте", что движение на участке Калужско-Рижской линии метро будет открыто раньше изначально объявленного срока.
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"Завтра в 5:30 утра, на два дня раньше, открываем движение на участке Калужско-Рижской линии. Пассажиры снова могут пользоваться станциями "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная". Закрытие было связано с проходкой тоннеля на будущей Троицкой ветке. Строители справились с работой досрочно", - написал глава города.

Как уточнил Собянин, на время ограничений были запущены бесплатные компенсационные автобусы. Кроме того, бесплатными сделали два трамвайных маршрута.

"Пассажиров угощали горячим чаем, что особенно актуально в холодную погоду, а сотрудники Транспортного комплекса следили за движением и помогали горожанам построить альтернативный маршрут", - добавил мэр.

Он также напомнил, что пройдет Троицкая линия от станции "ЗИЛ" до города Троицк, благодаря чему Новая Москва станет еще доступнее.

 
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