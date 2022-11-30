Собянин провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ

Ряд систем должны пройти еще множество пуско-наладочных испытаний

На Большой кольцевой линии метро сегодня произведен технический пуск северо-восточного участка "Электрозаводская - Савеловская". Одного из сложнейших за всю историю метростроения. Например, станция "Марьина Роща", где установлен самый длинный эскалатор, находится на глубине свыше 70 метров. В церемонии запуска принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Это еще не запуск пассажирского движения, но все равно метростроители очень волнуются. На северо-восточном участке Большой кольцевой линии между станциями "Электрозаводская" и "Савеловская" отправился первый состав.

Это перегон между станцией "Сокольники" и "Рижская" Большой кольцевой линии. И это первый поезд, который едет в этом тоннеле в рамках технического пуска. Машинисты обкатывают новый маршрут. Перепад глубины заложения между этими станциями - около 30 метров.

На этом участке поезд идет через три новые станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина роща". Причем последняя из них расположена на глубине 74 метра, и потому в ее возведении были определенные трудности. Построить станцию традиционным способом, когда платформа возводится в котловане, а потом засыпается грунтом, было невозможно. Работали сразу под землёй. Иногда вручную. Как результат - самый длинный эскалатор в Москве: 130 метров.

"Нам сейчас важно скоординировать, условно говоря, работу подвижного состава, обеспечить его безопасное движение, отработать. Сейчас нормально пойдет состав пассажирский, и дальше пойдет увязка всех инженерных систем, - сообщил Юрий Кравцов, генеральный директор компании-подрядчика.

Глядя на залитые светом станции можно подумать, что уже все готово для приема пассажиров. Однако еще множество систем должны пройти пуско-наладочные испытания. Чтобы эта сложная подземная сеть работала как единый организм.

"Предстоят сложные пуско-наладочные работы, которые включают в себя проверку автоматики, телемеханики, системы управления, энергоснабжения, запуск сюда большого количества поездов, обслуживание персонала. В первом квартале следующего года Большое кольцо замкнется и будет работать уже в полном режиме. Все три участка новых будут запущены одномоментно", - заявил Собянин.

На станцию "Сокольники" строители смотрят с нескрываемой гордостью. Это место - своеобразная отправная точка Московского метрополитена. И эту историю архитекторы увековечили с помощью гигантских панно на стенах и потолке одноименной платформы на БКЛ.

"Здесь собрана вся история метростроения московского. Потому что станция посвящена юбилею московского метростроя - в прошлом году было 90 лет. Задача была такая - посвятить героическим нашим предкам и современным строителям, которые делают в Москве вот этот вот транспорт уникальный подземный", - сказал Александр Орлов, архитектор станции "Сокольники" БКЛ.

Архитекторы наделили особым смыслом и другие станции северо-восточного участка БКЛ. Каждый пролет - а всего их 16 - на платформе "Рижская" украшает арочный портал с обрамляющей подсветкой. А "Марьина роща" своим дизайном и вовсе переносит пассажира к старинной традиции дворянского чаепития графа Шереметева. Колонны и скамейки на станции имеют выпуклые округлые формы, напоминающие фарфоровые чайники, а мраморные плиты словно покрыты мелкими трещинами, что придает эффект старины.

Илья Данильцев, Сергей Смирнов, Александр Ивановский, Илья Ушаков, "ТВ Центр"

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