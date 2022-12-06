"Украина живет за счет войны": в Европе растет недовольство позицией Киева

Простым европейцам приходится экономить

Инфляция заставила граждан Германии экономить на подарках к рождеству, сообщает агентство DPA со ссылкой на данные одной из консалтинговых компаний. По результатам опроса, проведенного среди тысячи домохозяйств, немцам едва удается сводить концы с концами, и у них просто нет средств на достойные презенты. Аналогичная ситуация и в других странах ЕС.

Весёлая музыка, лошадь, тянущая автомобиль. Авторы ролика бьют в самую точку, учитывая стоимость топлива в ЕС (см. видео). Впрочем, от машины, действительно, можно отказаться. Лишь бы насолить Путину, который и цены на бензин поднял, и лишил многих европейцев привычного комфорта.

- Даррен, отключи это немедленно.

- Но у меня завтра экзамен по музыке, мам.

- Мне всё равно. Я только что увидела последний счёт за электричество. Мне придется продать почку, чтобы оплатить его.

Выглядит всё это, конечно, забавно. Если не замечать действительности. А она такова, что многие люди в той же Великобритании уже не в состоянии оплачивать свои счёта. Электричество и тепло стало роскошью. И что с этим делать власти не знают, продолжая разглагольствовать о единстве.

"Нам нужно держаться вместе, сейчас не время разделяться. Я надеюсь, мы посылаем господину Путину очень четкий сигнал о том, что он не может использовать энергию в качестве оружия таким образом, и мы останемся едиными", - говорит Надхим Захави, руководитель правящей Консервативной партии Великобритании.

То же самое говорят и власти Германии, где происходит по сути деиндустриализация. И в Польше, население которой активно скупает дрова и уголь, чтобы не замерзнуть этой зимой. Потому как поставки нефти из России в ЕС теперь под запретом. Газ идёт в ограниченном количестве. А тот СПГ, что приходит из США, американцы продают втридорога, наживаясь на наивных европейцах.

"Президент Макрон прав - цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции", - заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

Впрочем, это лишь сотрясание воздуха. Понятное дело, что санкции Евросоюз пересматривать не будет. Как и отказываться от поддержки Украины, на которую ежемесячно тратятся миллиарды евро. Эти деньги пригодились бы и самим европейцам. Но они утекают в Киев, который не проявляет никакого желания садиться за стол переговоров, констатирует немецкая пресса, попутно объясняя своим читателям, почему происходит именно так.

"Тревога Киева при слове "переговоры" показывает две вещи. Во-первых, руководство Украины знает, что от него почти ничего не зависит, оно воюет за чужой счёт. И оно не хочет мира. Потому что Украина живёт за счёт войны, которая снабжает страну оружием и деньгами в практически неограниченных количествах. Причём последние также идут на самообслуживание элиты", - пишет издание Yunge Welt.

Причем и украинской, и европейской, которая наверняка имеет с этой помощи Украине свой процент. Как, кстати, и демократическая партия в США, которую представляет Байден. Оттого он так активно и спонсирует киевский режим. И деньгами, и оружием, поставки которого в Вашингтоне считают недостаточными. Причем в обеих партиях.

"Нам необходимо предоставить больше оружия Украине, особенно в двух категориях – так называемые, атакующие ракеты и системы ПВО для укрепления защиты украинских городов. Сегодня 60% российских ракет сбиваются в воздухе, и было бы здорово, если бы это были все 100%", - говорит Роб Портман, сенатор США.

Сенатор, конечно бредит, предоставляя недостоверную информацию. Однако в Киеве уже потирают руки. Потому как на этих поставках тоже можно хорошо заработать. Многое из того, что им присылает Запад, попросту разворовывается. О том, как это происходит на практике, на днях рассказал британский наёмник Джозеф Макдональд, воюющий на Украине: "Когда роту "Браво" перевели с базы в Ровно в Харьков, у нас был грузовик, два грузовика. Там были M4 – 84 штуки – это винтовки для тех, кто не знает, 12 SCAR-H, которые предназначались для метких стрелков, очень модные винтовки, пара Javelin и несколько M240-Bravo – пулеметы, и огромный грузовик, полный боеприпасов. Они просто пропали в колонне. Эти машины просто исчезли, когда колонна была в пути".

На днях президент Нигерии заявил о том, что американское оружие из Украины просачивается в Африку. А до этого о подобной проблеме говорили власти Финляндии, которые вместе с коллегами по ЕС сейчас готовят очередной пакет антироссийских санкций. Его скорейшего принятия от Евросоюза требуют такие страны, как Польша, Эстония, Литва и Латвия, которая сегодня объявила о том, что отзывают лицензию на вещание у телеканала "Дождь", признанного в России иностранным агентом.

Александр Панюшкин, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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