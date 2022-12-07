Почему власти Латвии запретили вещания телеканала "Дождь"*

Поводом для гонений стало высказывание ведущего в прямом эфире

Осадки в виде дождя на территории Латвии отныне запрещаются! В Латвии решили отозвать лицензию у телеканала "Дождь", признанного в России СМИ-иноагентом. Телеканал считал себя оппозиционным, гордо украшал эфиры знаменем ЛГБТ, после переезда из Москвы вёл совсем уже непримиримую борьбу с Россией. Свободная европейская страна развязала руки творцам и непримиримым борцам. И тут как гром грянул.

"Национальный совет по электронным СМИ убеждён, что руководство "Дождя" не понимает и не осознаёт значимости и серьёзности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - заявил председатель НСЭСМИ Латвии Ивар Аболиньш.

Один из самых точных комментариев обсуждает весь интернет и Telegram: 12 лет "Дождь"-иноагент вещал в тоталитарной России, в свободной Европе продержался 4 с половиной месяца. Как так? 12 лет свободно работать в условиях жестокой цензуры и погореть в либеральной деревне меньше, чем за 5 месяцев? В демократической Латвии, как выяснилось, поливать дерьмом Россию одобряется, но заслугой не считается.

"Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Формальным поводом для запрета стало отсутствие во время трансляции звуковой дорожки на латышском языке, появившееся в эфире изображение Крыма на карте как российской территории. Только от этого у рядового латыша волосы дыбом встают. Но последнее преступление борцов с режимом вышло за рамки. Ведущий назвал российскую армию "нашей армией" и заговорил в эфире о её поддержке: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Затопал ногами сам глава Минобороны Латвии, потребовав отъезда журналистов из страны. И что вы думаете? Кристально честное и бесконечно принципиальное руководство телеканала тут же открестилось от Алексея Коростёлева и выкинуло на улицу своего коллегу, да ещё извинилось перед хозяевами:

"Многие поняли слова Лёши, как будто "Дождь"* занимается помощью Вооружённым силам России. Но это неправда. Лёшина фраза была ошибкой. Но цена этой ошибки оказалась слишком высокой для всех нас", - заявила гендиректор "Дождя"* Наталья Синдеева.

Эх, Лёша, Лёша…. Заложил ты бомбу под свободные СМИ. Одно дело, сидя в уютной Москве, кричать об ужасах режима, годами рассказывать аудитории, что ничего хорошего в России не происходит. Но при этом "Дождь"* считал себя российским каналом. Под этой вывеской и в Латвии начал слаженную работу по дискредитации российской армии, поддержке украинских нацистов. Казалось бы, такие заслуги… Тот, кто лижет руку, должен помнить, что рука не всегда гладит, может и по загривку огреть. Сотрудников телеканала за ненадобностью предполагают выслать из страны. Иноагент обещал уйти в подполье. То есть в интернет.

Хлебнув европейской свободы слова, нетрудно убедиться, что в действительности всё не так как на самом деле.

* - телеканал "Дождь" признан в России СМИ-иноагентом.

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