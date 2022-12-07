ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Освобожденные из украинского плена военные прилетели в Москву

09:03
  • среда
  • 07 декабря 2022

Домой вернулись 60 человек

В Москву прибыли 60 российских военных, освобожденных из украинского плена, где им грозила смертельная опасность.

Борт военно-транспортной авиации приземлился на аэродроме Чкаловский. Бойцов встретили машины скорой помощи, многие не могли самостоятельно передвигаться из-за тяжелых ранений и травм после издевательств боевиков. Все ребята уже неоднократно связались со своими близкими по телефону. Скоро они встретятся. А пока их ждет лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны. 

"Чувствую хорошо, счастлив, что дома у себя, на Родине. Даже и не сказать, что за эмоции, что я дома уже", - говорит Дмитрий, освобожденный военнослужащий.

"Большое спасибо Вооруженным силам, что нас обменяли, кто занимался этим спасибо большое", - говорит Илья, освобожденный военнослужащий.

"Даже еще не верится, что уже дома на родной земле, вот как бы эмоции переполняют, воздух родной и земля", - говорит один из освобожденных военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Освобожденные из украинского плена
Освобожденные из украинского плена
Освобожденные из украинского плена
Освобожденные из украинского плена
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.