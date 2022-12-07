Освобожденные из украинского плена военные прилетели в Москву

Домой вернулись 60 человек

В Москву прибыли 60 российских военных, освобожденных из украинского плена, где им грозила смертельная опасность.

Борт военно-транспортной авиации приземлился на аэродроме Чкаловский. Бойцов встретили машины скорой помощи, многие не могли самостоятельно передвигаться из-за тяжелых ранений и травм после издевательств боевиков. Все ребята уже неоднократно связались со своими близкими по телефону. Скоро они встретятся. А пока их ждет лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

"Чувствую хорошо, счастлив, что дома у себя, на Родине. Даже и не сказать, что за эмоции, что я дома уже", - говорит Дмитрий, освобожденный военнослужащий.

"Большое спасибо Вооруженным силам, что нас обменяли, кто занимался этим спасибо большое", - говорит Илья, освобожденный военнослужащий.

"Даже еще не верится, что уже дома на родной земле, вот как бы эмоции переполняют, воздух родной и земля", - говорит один из освобожденных военнослужащих.

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