Пожар в ТЦ "Мега Химки": 50 нарушений и ущерб до 30 млрд рублей

Погиб один человек

Один человек погиб в результате крупного пожара в подмосковном торговом центре "Мега Химки". Сегодня утром загорелся строительный гипермаркет. Прогремело несколько взрывов. Пламя моментально распространилось на площади 18 тысяч квадратных метров. Здание почти полностью разрушено. Повреждения получили и припаркованные рядом автомобили.

До сих пор над зданием стоит густой дым, но открытого горения уже нет. Хотя первые кадры, снятые очевидцами, поражали масштабом - пожар и взрыв разбудил весь прилегающий микрорайон. Сигнал о задымлении поступил на пульт пожарной охраны в 5:58. По предварительной информации, загорелась кровля здания. События развивались стремительно. Уже через 20 минут полыхал весь гипермаркет и последовали мощные взрывы.

Взрывом уничтожен фасад здания, а фрагменты стен и оконные рамы разбросаны в радиусе более чем 200 метров по территории прилегающей парковки. Следователям предстоит выяснить, что именно так мощно детонировало, но известно, что в магазине был большой склад лакокрасочных материалов и аэрозолей. Возгорание локализовано на площади 7 тысяч квадратных метров. Сейчас пожарные проливают стены здания и торговые площади, в том числе с использованием специальных телескопических вышек. В тушении принимают участие более 140 специалистов, задействованы около полусотни единиц техники.

"Сил и средств, как вы видите, достаточно для работы. В 8:25 минут была объявлена локализация, сейчас угроза вся снята. Вопросы, связанные с возникновением причин, - проводятся оперативно следственные действия. Предварительно - нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предварительная версия", - сообщил Сергей Полетыкин, начальник главного управления МЧС России по Московской области.

В ходе обследования территории было обнаружено тело погибшего - это охранник гипермаркета. Когда обрушилась кровля, на мужчину упала металлическая конструкция.

На соседние гипермаркеты огонь не распространился. Ущерб от пожара с учетом поврежденных на парковке машин может достигать 30 миллиардов рублей.

Специалисты выявили в воздухе вблизи строймаркета повышенную концентрацию фенола. Также стало известно: последний раз торговый центр проверяли в ноябре прошлого года. И тогда инспекторы выявили около 50 нарушений пожарной безопасности, которые нужно было устранить до 15 августа.

Егор Киселев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"