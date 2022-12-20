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Снегопад оставил без света 19 тысяч домов в Японии

10:28
  • вторник
  • 20 декабря 2022

Скоро циклон доберется до Приморского края

На Японию обрушились небывалые снегопады. По последним данным, из-за разгула стихии один человек погиб, двое получили травмы, передает "ТВ Центр".

Из-за обрывов линий электропередачи без света остаются около 19 тысяч домов. Наблюдаются перебои с сотовой связью. Высота сугробов в некоторых регионах достигает двух метров.

На одной из трасс префектуры Ниигата оказались заблокированы 800 машин. Пробка растянулись на 20 километров. К утру спасателям удалось вызволить из снежного плена менее половины автомобилей.

Ожидается, что уже завтра циклон обрушится на Приморский край, объявлено штормовое предупреждение.

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