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Путин назвал российскую ПВО одной из лучших в мире

20:05
  • вторник
  • 24 января 2023

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Противовоздушная оборона России - одна из лучших в мире. Это показывает практическая боевая работа, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

По его словам, в России производят более чем втрое больше ракет противовоздушной обороны, аналогичных американским Patriot.

"Что касается ракет ПВО в целом, российское производство сопоставимо со всем мировым производством", - подчеркнул Путин.

В свою очередь белгородский губернатор рассказал, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек. Еще 96 получили ранения.

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