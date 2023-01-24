Путин назвал российскую ПВО одной из лучших в мире

Система работает исправно

Противовоздушная оборона России - одна из лучших в мире. Это показывает практическая боевая работа, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

По его словам, в России производят более чем втрое больше ракет противовоздушной обороны, аналогичных американским Patriot.

"Что касается ракет ПВО в целом, российское производство сопоставимо со всем мировым производством", - подчеркнул Путин.

В свою очередь белгородский губернатор рассказал, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек. Еще 96 получили ранения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"